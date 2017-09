Grand Prix Formule 1 : l'étape nocturne à Singapour est de retour !

À quelques jours de la course, le Belgo-néerlandais Max Verstappen de l’écurie Red Bull évoquait les conditions difficiles de cette étape : "la course de nuit et les fortes températures mettent vraiment votre corps à la limite. Singapour est selon moi la course la plus physique de la saison. Je me suis entrainé, depuis quelques semaines, à faire des exercices dans un sauna pour être prêt à transpirer" expliquait-il.