Grand Prix Formule 1 des USA : Hamilton bientôt sacré champion du monde ?

Premier au classement devant Vettel avec 331 points, Lewis Hamilton peut espérer être déjà sacré champion du monde ce week-end. Vainqueur début octobre au Japon, le Britannique rêve déjà de la victoire…

"L'équipe a été très forte tout le week-end, c'est un fantastique doublé, une démonstration de la profondeur de la force de notre équipe" a confié le pilote suite à sa victoire au Japon, rapporté par nos confrères de RTBF Sport.

"C'est le meilleur circuit au monde. Je ne comprends pas pourquoi on n'en fait plus des comme ça. Chaque seconde en piste était tellement amusante. J'ai pu sauvegarder mes pneus comme je le souhaitais et gérer le rythme. C'est bizarre, ça fait très, très longtemps que je pilote mais ma joie est toujours la même. C'est un sentiment incroyable "

Hamilton s'est ensuite exprimé sur l'étape américaine du championnat :

"Je pense que nous n'avons fait que nous améliorer cette saison, donc j'espère être sacré aux États-Unis. Austin nous réussit généralement bien donc j'ai hâte de libérer ce monstre (sa monoplace, ndlr) là-bas. "