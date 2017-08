Grand Prix de Belgique F1 : suivez la course en direct

Le Belge Stoffel Vandoorne se montre impatient de retrouver le circuit où les fans viendront l'encourager en nombre : " Spa sera un week-end spécial pour moi avec beaucoup de fans et beaucoup de personnes de ma famille. C’est un circuit que j’aime beaucoup. J’ai hâte d’y être " a-t-il annoncé.

Au programme:

Tout au long de ce weekend, suivez la 13ème étape du championnat du monde de Formule 1 sur la Une et Auvio. Première étape le vendredi dès 13h55 pour les essais libres. Le samedi, rendez-vous dès 13h40 pour les essais qualificatifs et 1h d’info et d’ambiance des paddocks en présence d’invités dès 15h00. Le dimanche à 13h35 Warm Up précèdera le Grand Prix fixé à 13h55.