Formule E : ne manquez pas la finale du Championnat du Monde !

C’est déjà la fin de cette cinquième saison du championnat de Formule E FIA. Cette compétition, basée sur 13 “E-prix” – c’est-à-dire des courses de monoplaces électriques disputées sur des circuits urbains temporaires - a débuté en décembre 2018 à Dariya en Arabie Saoudite et se terminera ce week-end du 13 et 14 juillet à New York pour les 12e et 13e manches.

Entre-temps, la compétition est passée par Marrakech, Santiago, Mexico, Hong-Kong, Sanya (Chine), Rome, Paris, Monaco, Berlin et Berne.