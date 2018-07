Formule 1, WRC, Championnats Européens… : l'été sportif continue sur la RTBF !

Après le Grand Prix de Hongrie les 28 et 29 juillet, la Belgique accueillera le 13e Grand Prix de Formule 1 le dimanche 26 août 2018 sur le circuit de Spa-Francorchamps.

En plus du Grand Prix, la RTBF proposera, le samedi, une émission spéciale, diffusée en direct, autour des qualifications. Durant tout le week-end, Gaëtan Vigneron et Thibaut Rinchon seront présents, sur place, pour faire vivre, en direct, ce qui reste un des plus prestigieux Grand Prix de la saison.

À suivre sur La Une et sur Auvio.