Finale de l’Europa League : Chelsea – Arsenal

Chelsea sans Hazard ? Arsenal sans Mkhitaryan ?

Les rumeurs sur le départ d’Eden Hazard au Real Madrid se concrétisent de plus en plus et Chelsea ne se voit pas disputer la finale à Bakou sans son capitaine qui est tout de même impliqué dans 49% des buts inscrits par son équipe.

Fort heureusement, il semblerait que le transfert du Belge se fera après la finale de la coupe d’Europe qui se déroulera ce jeudi 29 mai ! Eden Hazard était déjà là, il y a six ans, mais n’avait pas participé à la victoire des Londoniens face à Benfica. Il a en revanche participé activement au succès des siens et pourrait conclure cette magnifique saison en soulevant la coupe !