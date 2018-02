Fed Cup 2018 : suivez les quarts de finale France/Belgique en direct

Ne manquez pas les quarts de finale qui opposeront la Belgique à la France, ces 10 et 11 février en direct du Vendéspace de La Roche-sur-Yon sur La Deux.

La Belgique favorite ?

Sont sélectionnées pour représenter notre pays, Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck, Ysaline Bonaventure et bien entendu Elise Mertens. "Elise et la Fed Cup, c’est une belle histoire et c’était tout à fait logique qu’elle participe, explique la capitaine. Elle le dit : elle adore jouer pour son pays, et jouer en équipe."

De l’autre côté de la frontière, l’entraineur Yannick Noah a sélectionné Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Amandine Hesse.

"Tout peut arriver, commente Monami. Mais avec les résultats d’Elise et l’équipe que nous avons, on peut dire honnêtement que nous nous situons plus du côté des favorites que des outsiders."