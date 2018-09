Europa League : suivez les rencontres du Standard et Anderlecht en direct !

Pour cette première journée de phase de poules, nous vous proposons les rencontres Seville FC face au Standard (groupe J) à 18h25 et FC Spartak Trnava face à Anderlecht (groupe D) à 20h50, en direct.

Le 31 août dernier s'était déroulé le tirage au sort des groupes à Monaco.

"Bien sûr, on veut aller le plus loin possible, on est ambitieux, avait commenté Michel Preud’homme, entraineur du Standard, suite à ce tirage. Maintenant, il faut que j’analyse les forces en présence avant de me prononcer sur nos chances. L’ambition est là mais la réalité, c’est autre chose."

Du côté des Mauves, on se montre également ambitieux. "Je concours pour aller aussi loin que possible et le premier objectif demeure de passer l’hiver" a déclaré l'entraineur Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse qui s'est dit "satisfait" de ce tirage. "Je voulais surtout éviter les longs déplacements et nous avons eu de la chance sur ce point."