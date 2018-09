Europa League : la revanche du Standard et d'Anderlecht ?

Visiblement déçu, l'entraineur des Mauves, Hein Vanhaezebrouck, ne perd pas pour autant son objectif de vue, "retrouver le chemin des filets" !

"On sait sur quoi on doit travailler. Sur les 4 derniers matches, on n’a marqué que deux buts. Défensivement, pour le moment, cela se passe bien. Mais chaque but qu’on encaisse, c’est trop. Le challenge est de retrouver le chemin des filets" a-t-il analysé suite au match.

Ce jeudi 4 octobre, Anderlecht affrontera l'équipe croate Dinamo pour lors de cette deuxième journée de phase de groupes. Suivez la rencontre en direct sur La Deux à 18h25.

Juste après, à 20h50, ce sont les hommes de Michel Preud'homme qui tenteront de redorer leur blason après une double défaite suite à la victoire d'Anderlecht (2-1) dimanche dernier en Pro League. Ce jeudi, en Europa League, c'est Akhisar qu'ils affronteront !