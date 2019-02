Europa League : Genk et Bruges en 16èmes de finale

FC Bruges - Salzbourg

Les Brugeois, quant à eux, devront affronter Salzbourg qui a réalisé un sans faute dans leur groupe (6 matchs, 6 victoires). Malgré ces statistiques, Ivan Leko, l'entraineur brugeois, a déclaré ceci :

"J'estime que nos chances sont du 50-50 (...) Salzbourg a atteint les demi-finales de cette compétition l'an passé et je pense que l'ambition doit être, pour les équipes belges, d'aller aussi loin que possible en Europa League. Nous avons accompli une belle campagne en Ligue des Champions et voulons réaliser la même chose en Europa League."

Pour découvrir qui des deux équipes sortira victorieuse, rendez-vous ce jeudi 14 février à 20h20, toujours sur La Deux.