"Europa League" : FC Bruges s'impose contre Salzbourg au match allé (2-1)

KRC Genk - Slavia Prague

Tout va se jouer sur la match retour !

A l'allé, le Slavia Prague est sur son terrain et met la pression d'entrée mais sans se montrer réellement dangereux. La première action digne de ce nom intervient à la 19ème minute. Skoda trouve le poteau de Vukovic sur un tir décroisé. Genk répond à la 32ème minute. Leandro Trossard s'échappe sur le flanc gauche et repique vers le centre. Il tente sa chance et touche le montant du Slavia. 1-1 au niveau des poteaux et 0-0 au marquoir quand l'arbitre siffle la mi-temps.

En seconde période, un peu de sang neuf du côté de Genk avec la montée d'Alejandro Pozuelo un peu avant la 60ème. Ce dernier perturbe rapidement l'équipe adverse et marque un but.. qui sera malheureusement annulé pour cause de hors-jeu.

Les deux équipes ont joué sur le fil et ont toutes les deux été proches d'inscrire un but, mais le résultat est nul. Avec pou dernière action notoire,

Le match retour sera diffusé à la suite de la rencontre entre Bruges et Salzbourg. Rendez-bous donc jeudi 21 février à 20h30 pour savoir qui de Genk ou Slavia Prague poursuivra la compétition.