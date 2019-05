"Europa League - Demi-finale match retour" : "Chelsea - Francfort"

Le match est lancé à la 23ème minutes lorsque les efforts de Francfort ont payé avec une jolie tête plongeante de Luka Jovic.

Après cette grosse période de domination, l'Eintracht a commencé relâché la pression et laisser revenir son adversaire dans la rencontre. Chelsea en a profité avec Pedro qui égalise d'une frappe puissante à la 45ème.

Seconde période, Eden Hazard monte au jeu 20 minutes après le coup de sifflet et la pression exercée par les Blues se fait encore plus ressentir. Cependant, ni les londoniens, ni les allemands n'ont su enfoncer le clou et passer devant son opposant...