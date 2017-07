EURO FEMININ 2017 : Ophélie Fontana monte sur le terrain !

"Les Red Flames nous réservent des surprises"

Pour la journaliste, aucun doute que nos Red Flames nous réservent de bons moments : " Elles vont bien se préparer. Elles sont très enthousiastes et elles vont en tout cas proposer du beau jeu à regarder. " Mais Ophélie va plus loin : " Elles ne sont pas favorites, c’est leur première participation avec toute la pression qu’implique ce genre de compétition, mais elles peuvent aussi créer la surprise ! " Et elle ajoute : " Elles ont une bonne équipe. Elles vont arriver avec toute leur fraîcheur. Parfois, ce sont les petits poucets qui font la surprise. Et si elles passent le premier tour, ce sera déjà un bel exploit "

Comme Ophélie, nous croisons les doigts pour que les Red Flames gagnent leurs 3 premiers matches et plus encore ! Vous pourrez les suivre sur La Deux les 16, 20 et 24 juillet avec toute l’équipe des sports et Ophélie Fontana !