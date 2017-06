Diables Rouges : Eden Hazard garde son brassard de Capitaine !

La République tchèque est actuellement classée au 46e rang du classement mondial. Après quatre rencontres, les Tchèques, entraînés par Karel Jarolim, occupent la quatrième place du groupe C, avec 5 points. Ils sont devancés par l'Allemagne (12 points) ainsi que l'Irlande du Nord et la surprenante équipe d'Azerbaïdjan, qui se partagent la deuxième place avec 7 unités. La dernière confrontation entre la Belgique et la République tchèque est un amical disputé à Teplice en 2009. Les Tchèques l'avaient emporté 3-1.