Super Coupe de Belgique : déjà un nouveau trophée pour Anderlecht ?

Malgré le départ de Youri Tielemans à Monaco, l'équipe de René Weiler semble encore plus forte que l'année passée. Avec les arrivées de Sels et Kums, les mauves aligneront deux Diables Rouges en plus de Dendoncker. A la pointe de l'attaque, Teodorczyk est toujours là. Soutenu par Hanni, Stanciu, Chipciu et Trebel, il fera certainement parler la poudre. Le RSCA aura certainement à cœur de récupérer un titre qu'il convoite depuis 2014.