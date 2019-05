Découvrez la " Formula-E " au travers de l'E-Prix de Monaco

La saison 2018/2019 de la « ABB FIA Formula E Championship » fait de cette discipline l’une des plus imprévisibles au monde. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en 8 courses disputées, 8 vainqueurs différents ont pris place sur le podium.

À Hong-Kong et à Rome, Edoardo Mortara (Venturi) et Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) ont remporté leur première victoire en Formule E avec l’équipe cette saison. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) et le maître du sport automobile Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) n’ont remporté qu’une seule victoire. Le belge Jerome d’Ambrosio (Mahindra Racing) et Antonio Felix da Costa de BMW I Andretti Autosport ont remporté les deux premières victoires de la saison tandis que Sam Bird a remporté la victoire à Santiago. Pour terminer, c’est Robin Frijns qui s’est imposé à Paris. Mais qui sera donc le prochain vainqueur à Monaco ?