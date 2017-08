Cyclisme : nouvelle étape pour la Belgian Cycling Cup

" Sur ce parcours, le peloton affrontera pas moins de 25 secteurs pavés et sept côtes. En gros, il y aura 25 kilomètres de routes non asphaltées et cinq kilomètres de pavés pour un dénivelé total de 2.000 mètres" a déclaré Nick Nuyens, directeur de la course.

"L'an dernier la course s'est ouverte dans les premiers kilomètres avec un groupe d'hommes forts qui avaient pris le large. Cette année, nous avons opté pour un début de course plus calme avec une nonantaine de kilomètres sans difficultés. Les coureurs peuvent aborder le final plus calmement et tous les scénarios peuvent être envisagés. Le final de l'étape propose toutes les portions stratégiques qui sont désormais ramassées dans les 100 derniers kilomètres." ajoute-il.