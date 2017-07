Coupe des Confédérations : finale Allemagne - Chili en direct sur La Deux

Le Chili bat le Portugal aux tirs au but et va en finale - © Kirill KUDRYAVTSEV - AFP

Les Chiliens, les plus forts ?

Il s'apprête à affronter "l'adversaire le plus fort du tournoi", et il s'agira de retrouvailles avec les doubles champions d'Amérique du Sud après le match nul 1-1 au premier tour de ce tournoi russe.

Les Chiliens avaient écarté mercredi les champions d'Europe portugais aux tirs au but, avec comme héros leur gardien et capitaine Bravo qui a arrêté les trois tirs au but adverses. Goretzka, au sein d'une classe biberon allemande décidément surprenante, est devenu celui de l'Allemagne avec un doublé très précoce qui a fait basculer le match.

RDV sur La Deux et Auvio

La grande finale est à suivre à 20H. Ces chaines proposeront également la petite finale: le Mexique et le Portugal se disputeront la 3ème place ce dimanche à 14h00.