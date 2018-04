Coupe Davis : suivez les quarts de finale Belgique – USA

"Je serais fou si je disais qu’on allait monter sur le court de Nashville pour gagner. Mais on va certainement tout donner pour leur rendre la vie difficile. C’est une rencontre dont on doit profiter pour apporter encore plus d’expérience à l’équipe et intégrer deux nouveaux joueurs afin d’être encore plus forts en… 2019" explique l’entraineur Johan Van Herck dans le journal Le Soir.