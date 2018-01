Coupe Davis 2018 : pourquoi Arthur De Greef a refusé la sélection de Johan Van Herck ?

"Je suis triste et déçu de ne pas rejoindre l'équipe. Ça n'a rien à voir avec l'équipe ou le capitaine. C'est un problème interne avec la fédération et ses dirigeants. J'ai eu plusieurs problèmes cette année. […] J'ai demandé du changement et organisé une réunion. J'ai prévenu que je ne jouerais plus si rien ne changeait. Cette semaine, on m'a dit que rien n'allait changer. J'ai donc pris la décision de ne plus jouer dans ces conditions" confie-t-il.

Il poursuit : "je sais que ça peut m'apporter des critiques et des problèmes. Je préfère rester dans mes valeurs, être juste, et que les gens soient justes avec moi. Et ce n'est pas le cas pour le moment."

Des problèmes en interne qui ne le poussent pas à faire une croix sur cette compétition : "j'adore représenter mon pays. La Coupe Davis a toujours été un rêve."