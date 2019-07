La RTBF modifie ses programmes suite au décès de Robert Waseige

Souvenir… dans ce Talk-show de 2002, un invité belge de tous les horizons dévoile les multiples facettes de sa personnalité et de son talent. Le tout est mené tambour battant par une équipe impertinente, souriante mais non provocatrice. Un plateau explosif, fou-fou… pour un cocktail d’infos et de surprises.

Dans ce numéro c’est Robert Waseige, entraîneur à l’époque des Diables rouges qui est invité.

Il y a Albert II et il y a Robert Waseige. L’un est Roi, l’autre est Mage. Et avec eux, chaque fois, la Belgique se lève. Le Roi n’est pas encore passé chez les Allumés, Robert Waseige, lui, a accepté de se dévoiler exceptionnellement à Malvira sa tactique pour devenir champion du monde. Une tactique magique… ?

