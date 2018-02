Championnats du Monde d'athlétisme : pourquoi Nafi Thiam renonce ?

Malgré de bons résultats lors des Championnats de Belgique en salle à Gand (elle s'était classée deuxième à la longueur et troisième sur 60m), l’athlète était déjà incertaine quant aux Mondiaux de ce week-end : "J'étais venue à Gand pour savoir où j'en suis pour les Championnats du Monde en salle et cela n'a pas été possible " avait-elle déclaré, regrettant son concours à la longueur où un seul de ses bonds avait été valable.