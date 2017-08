Championnats du monde d'athlétisme : Nafissatou bientôt meilleure athlète féminine belge de l'histoire ?

La reine des records

En mai dernier, elle battait de nouveaux records à Götzis en devenant la quatrième femme à franchir la barre des 7000 points et la troisième performeuse mondiale de tous les temps à l'heptathlon féminin. Une place de plus sur le podium au stade olympique de Londres ce 06 aôut 2017 et la namuroise se verrait qualifiée de meilleure athlète féminine belge de l'histoire.