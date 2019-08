C'est parti pour un Euro Hockey de folie !

Six ans après l’Euro Hockey à Boom, notre pays accueille à nouveau cet événement international du plus haut niveau. Du 16 au 25 août 2019, les huit meilleures équipes européennes de hockey, masculines et féminines, s’affronteront dans le stade éphémère de la "Wilrijkse Plein" à Anvers.

Ce soir vendredi 16 août, les Red Lions auront le privilège d’ouvrir le Championnat d’Europe de Hockey contre l’Espagne, devant leur propre public à Anvers. Après le match d’ouverture, les Red Lions joueront contre l’Angleterre le 18 août et le Pays de Galles le 20 août.

Le Championnat d’Europe féminin débutera avec les Red Panthers qui disputeront leur premier match le samedi 17 août, contre les Néerlandaises. Notre équipe féminine affrontera ensuite la Russie le 19 août et l’Espagne le 21 août. Les Red Panthers disputeront les demi-finales ou les matches de classement le vendredi 23 août.

→ Soutenez les Red Lions et les Red Panthers sur la Deux avec Benjamin Deceuninck, Anouk Raes et de Thomas Van Den Balck !