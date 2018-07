C'est parti pour le Tour de France 2018 sur la RTBF !

Pour son édition 2018, le Grande Boucle s’élancera de l’île de Noirmoutier pour 21 jours de course presque exclusivement hexagonale, seule l’Espagne sera parcourue sur une quinzaine de kilomètres lors de la 16e étape.

En 3329 km, les coureurs s’affronteront sur 8 étapes de plaine, 5 étapes accidentées, 6 étapes de montagne dont 3 arrivées en altitude et 2 étapes contre la montre, pour un total de 21 étapes.

Les équipes de la rédaction des sports seront plus que présentes durant ce Tour 2018 et proposeront de vivre les étapes en intégralité. Le tout rythmé par des interviews et reportages sur place. Laurent Bruwier et son consultant Cyril Saugrain assureront les commentaires tout au long de ce Tour de France 2018.

Ne manquez pas le départ depuis Noirmoutier-en-l'Île à Fontenay-le-Comte (201 km) le samedi 7 juillet à 13h40 sur La Une.

Pour patienter, pourquoi ne pas tester vos connaissance sur la compétition avec notre quiz spécial Tour de France ?