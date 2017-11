Belgique - Mexique : Nainggolan de retour parmi les Diables Rouges !

L’entraineur Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi sa sélection pour les deux matchs amicaux prévus avant la fin de l’année et Radja Nainggolan est enfin de retour parmi les Diables tout comme Laurent Depoitre et Adnan Januzaj. "Pour Radja, je n'ai pas eu de contact avec lui. J'ai vu le match de Champions League contre Chelsea. Je suis clair. Je sélectionne la meilleure équipe possible et au vu de sa forme actuelle, il en fait partie" a déclaré Martinez.