Belgique - Costa Rica : dernière ligne droite avant le Mondial

"C'était à nouveau un bon test pour nous", déclare Roberto Martinez au micro de RTBF Sport à propos de la victoire des Belges. "On sait que l’Égypte a une très bonne défense. On s'est créé des occasions et on a marqué trois buts. Il y a des choses que je voulais qu'on améliore. Il y a des choses qu'on a faites bien mieux aujourd'hui que contre le Portugal. [...] J'ai vu une bonne équipe pendant 90 minutes. C'était un très bon exercice."

Même analyse pour Meunier, qui explique que ces matchs constituent une bonne phase d’expérimentation : "Il y a encore des erreurs 'voulues' dans le sens que ce sont des choses que nous travaillons à l'entraînement et que nous testons en match."

"Il reste un match contre le Costa Rica avant le Mondial. On veut terminer sur une bonne note, faire le boulot et être appliqué" conclut le Diable Rouge.

Rendez-vous sur La Une lundi 11 juin à 20h20 en direct du stade Roi Baudouin.

En attendant, découvrez le programme de la Coupe du Monde sur la RTBF, une épopée russe qui démarre le 14 juin !