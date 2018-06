Avec le Mondial, vivez un mois endiablé sur la RTBF !

Ophélie Fontana, habituée aux grands événements sportifs, vous donne rendez-vous du 14 juin au 15 juillet dans les JT de 13h et 19h30 avec le "Journal des Diables", un magazine d’environ 6 minutes.

L’objectif est de parler des résultats sportifs de la compétition, mais aussi de tous les à-côtés. La découverte du pays et des villes, les histoires inattendues, les images insolites. Le but ? Intéresser le téléspectateur sportif et moins ou carrément non sportif en proposant des sujets riches et variés !