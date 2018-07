Après le foot, découvrez la nouvelle compétition sportive à ne pas manquer !

A côté de Thiam, le meeting de Liège a le plaisir d'accueillir Phyllis Francis, championne du monde 400m de 2017, les Frères Borlée (Jonathan, Kevin et Dylan), mais également parmi les meilleurs perchistes belges ... on ne vous en dit pas plus !

Alors, rendez-vous sur le stade Naimette-Xhovémont, en province de Liège pour une compétition riche en émotions !