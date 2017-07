24 Heures de Spa : une lutte serrée !

L'édition 2016 avait vu triompher la BMW du Belge Maxime Martin, de l'Autrichien Philipp Eng et de l'Anglais Alexander Sims. Cette année, l'équipe est à nouveau réunie et espère bien offrir au constructeur allemand sa vingt-quatrième victoire ! Cette année, le plateau est encore très relevé et beaucoup de marques peuvent prétendre aux lauriers.