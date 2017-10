Nolwenn Leroy devient la marraine 2017 de Viva for Life

Elle succèdera ainsi à Zazie et à Julien Doré mobilisés pour la bonne cause en 2015 et 2016. Cette année, c’est la Grand Place de Nivelle qui accueillera le cube de verre des animateurs dont le but est de récolter des dons afin de venir en aide aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Belgique.

Il faudra attendre la fin du mois pour en savoir davantage sur la participation et la présence de la nouvelle marraine lors de la présentation officielle de l’édition 2017 de Viva for Life.

Également sensible à l'action de Cap 48, Nolwenn Leroy donnera de la voix lors de la grande soirée de l’opération venant en aide aux personnes souffrant de handicap ce dimanche 8 octobre à 20h20 sur La Une.