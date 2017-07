Les agriculteurs de demain, en lien avec la planète ?

Marc-André, lui, est ingénieur agronome et c’est aussi le Bio qui le fait vibrer. Il ne rate d’ailleurs aucune occasion pour communiquer tous azimuts et expliquer ce qu’est l’agriculture Bio. A la ferme, à Beauraing, Marc-André travaille avec son frère, Jean-Philippe et sa sœur, Anne-Laure, qui fait du fromage délicieux, " le brin de folie ". Les deux frères s’entendent bien pour organiser le travail, de telle façon qu’ils peuvent tour à tour prendre du repos et des congés ! Eh oui, cela sort des clichés, cela bouge autrement chez les jeunes agriculteurs !