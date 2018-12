"Chiens et Chats sans collier" saison 3 !

Histoires inédites, adoptions, un abandon éprouvant et des émotions toujours plus fortes !

Lors de la saison précédente, des chiots avaient été saisis, une trentaine plus ou moins. Ces jeunes animaux vivent au refuge "Sans Collier" dans un cadre sécurisant et apaisant en attendant qu'il y ait une décision de justice. Les chiots sont dans l'obligation de rester au refuge et ne pourront être adoptés car il se pourrait qu'ils retournent chez leur propriétaire accusé de maltraitance.