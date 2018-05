3 nouveaux épisodes de "Chiens et chats sans collier"

Après 10 ans d'efforts et grâce au soutien de généreux donateurs, l'équipe a effectué son grand déménagement à Perwez, dans un nouveau bâtiment de 6000 m² pouvant désormais accueillir plus de 200 chiens et chats en détresse. Les animaux sont apaisés, possèdent des cages plus grandes, plus lumineuses et des terrains de jeu pour se dégourdir les pattes plusieurs fois sur la journée. Ce nouveau refuge est un soulagement pour toute l'équipe de "Sans Collier", mais surtout le symbole de leur lutte incessante pour le bien-être animal.