VEWS : Révolution au coeur de l'info RTBF

Pour sa rentrée, la RTBF a osé l'audace en proposant de multiples nouveautés et de nouveaux visages ! L'information aussi fait peau neuve...

Fini le 15’ et le 12’, place à Vews !

Vews, ce sont des vidéos d’actualité sous-titrées, destinées en priorité au web : "C’est une petite révolution, explique Laurent Henrard, l’un des porteurs de ce projet. L'information sera donnée prioritairement et en exclusivité sur les réseaux sociaux et le web via de courtes capsules".

Tout au long de la journée, l’internaute sera donc informé sur la page Facebook de Vews, ainsi que sur Auvio et le site Info. Mais le projet va plus loin : " On verra ce qui ne se fait pas ailleurs. L’actualité du jour sera traitée de façon innovante grâce à des angles originaux, précis et différents. On va combiner les éléments d’actualité avec des images plus humoristiques, du graphisme, des gifs, des directs et du décryptage ! "