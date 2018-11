Suivez les cérémonies des 100 ans de l’Armistice sur la RTBF

Ce dimanche 11 novembre, La RTBF sera en direct des cérémonies du centenaire de la fin de la 1re Guerre mondiale, en radio, en télé et sur le web.

Depuis la France, depuis Bruxelles et Mons, l’Armistice sera commémoré pour se rappeler la fin de la grande boucherie et l’espoir du "plus jamais ça" clamé au sortir des tranchées. Avec ses invités en plateau, Ophélie Fontana commentera les cérémonies en direct sur La Une.