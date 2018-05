Suivez le mariage du Prince Harry et Meghan Markle en direct sur la RTBF !

Ce samedi en fin de matinée, La Une retransmettra en direct cette cérémonie exceptionnelle depuis la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

La journaliste Ophélie Fontana suivra et commentera cette cérémonie d’exception avec l’aide de ses invités : Gerald Watelet, présentateur de l’émission " C’est du Belge " rompu aux us et coutumes des familles royales, Johanna Pires, rédactrice en chef du Ciné Télé Revue ainsi que Francis Balace, historien spécialiste de l'époque contemporaine et des affaires royales.

Les journalistes Esmeralda Labye et Sarah Heinderyckx interviendront également en direct depuis le château de Windsor et depuis les rues de Londres afin de rendre compte des manifestations populaires.

La cérémonie est également à suivre sur RTBF Auvio.