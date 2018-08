Décès du roi Baudoin, 25 ans déjà !

Il y a 25 ans, le peuple belge disait adieu à son roi, un roi tant apprécié, Baudouin 1er.

À l’âge de 62 ans, le souverain succombe à un malaise cardiaque dans la résidence Astrida à Motril, en Espagne, où il passait ses vacances avec la reine Fabiola.

La nouvelle, annoncée par le Premier ministre Jean-Luc Dehaene, va se répandre comme une onde de choc dans tout le pays et plonger toute une nation en deuil.

Melchior Wathelet, vice-Premier ministre de l’époque raconte…

"Je m’en rappelle comme si c’était hier, commence-t-il. Samedi soir, je rentre d’une activité parlementaire dans mon arrondissement et mon épouse me dit 'le chef du cabinet du roi a téléphoné et tu dois absolument le rappeler c’est urgent'. Je rappelle Jacques van Ypersele qui me dit deux choses, la première c’est que le roi a eu une attaque cardiaque plus que sérieuse et qui pourrait amener à l’issue fatale, et deuxièmement 'est-ce que tu ne sais pas où est Jean-Luc Dehaene?', le Premier ministre, raconte-t-il alors que ce dernier était injoignable. Et trois quarts d’heure après, le chef du cabinet du roi m’annonce que le roi est mort."

"Je pense que tout le monde le respectait et que beaucoup l’aimait" conclut-il.