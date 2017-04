Les élections présidentielles françaises à suivre sur la RTBF !

Ce dimanche 23 avril, nos voisins français sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection du Président de la République. Et bien malin qui saurait prédire quels seront les deux candidats qui s'affronteront pour la présidentielle le 7 mai prochain. Tant les écarts se resserrent, d'une part ; tant les sondages ne semblent plus vouloir dire grand chose aujourd'hui. Si Macron et Le Pen n'ont jamais quitté les deux premières places des sondages, Jean-Luc Mélenchon ne cesse de grimper, au point de rattraper Fillon ! Selon toutes vraisemblances, les deux places devraient se jouer entre ces quatre là...

Si en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française le scrutin se tiendra la veille, le 22 avril, le véritable dépouillement ne commencera qu'à la fermeture des bureaux de vote. En France, la loi interdit aux médias français de publier les résultats de l'élection présidentielle avant 20h le jour du scrutin. Inutile donc d'attendre les résultats officiels avant cette heure. Néanmoins, des instituts procèderont à des sondages dès la sortie des urne. Les estimations ainsi récoltées devraient être connues en fin d'après-midi ce Dimanche 23 avril.

Les médias de la RTBF mettront les petits plats dans les grands : des émissions spéciales depuis Paris en radio (dès 17h) et en télé sur La Une (dès 18h), retransmises sur le site Internet www.rtbf.be/info et via le compte @RTBFinfo, des réactions et des analyses à chaud, les tweets de nos envoyés spéciaux à Paris, mais aussi, et surtout, les estimations et premiers résultats.