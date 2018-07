Le passé et l'avenir mis à l'honneur au défilé national du 21 juillet !

Le passé et l'avenir, les priorités du défilé du 21 juillet ! - Orban Daniel

Tel est le slogan du défilé de la fête nationale édition 2018 qui débutera par un défilé aérien, pour laisser place à la colonne à pied et motorisée.

Pour commémorer la fin de la Guerre 14-18, 29 descendants d’anciens combattants ont répondu présent : "Les vétérans occuperont une place spéciale dans ce défilé. Des volontaires utiliseront également du matériel et des équipements vieux de 100 ans", déclare Michel Hofman, vice-chef de la défense.

Dans un contexte actuel bouleversé par la menace terroriste, c'est également l’occasion de mettre à l’honneur les forces militaires et civiles qui assurent quotidiennement notre sécurité. Seront également présents au défilé : la police fédérale et locale, l’Administration des douanes et accises ainsi que les pompiers de Westhoeck.

Des reportages inédits tournés au cœur des différentes composantes de l'armée seront proposés afin de mieux cerner le quotidien de ces hommes et femmes dévoués toute l'année pour servir le pays.