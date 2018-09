Le JT fait peau neuve sur la RTBF !

En plus de découvrir un nouveau plateau, plus grand donc et munit de plus d’écrans pour rendre l’information en images plus éclairante et plus dynamique, trois nouveautés vous attendent :

Des enquêtes, immersions et reportages structureront tous les jours les JT ; des responsables éditoriaux viendront décrypter en plateau les enjeux de l’actualité ; et à côté des "Clés de l’info", la séquence "Mode d’emploi" sera au service des citoyens pour décoder le monde actuel.

Proximité, diversité, indépendance : 3 mots pour résumer la nouvelle direction que prend le JT, avec une volonté de réunir l’investigation, l’éclairage et la sélection face à la surabondance de l’information.

Découvrez un premier aperçu…