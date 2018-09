La RTBF se mobilise contre le racisme !

Il y a un cinq jours, la "miss météo" de la RTBF avait publié une vidéo "coup de gueule" sur son compte Facebook en réaction à des propos racistes.

Avec 2 300 000 vues et 52 000 partages sur les réseaux sociaux, son témoignage a touché beaucoup de monde et notamment ses collègues qui décident de se mobiliser en publiant leur vidéo. Le principe est simple : les interviewés partagent avec les internautes leur ressenti vis-à-vis de commentaires racistes.

Le témoignage de Cécile Djunga en fait resurgir bien d'autres ... Les visages de la RTBF lèvent le voile sur cette triste réalité.

Cécile Djunga incarne celui de la météo. Si nous avons tendance à nous plaindre fréquemment du temps en Belgique, notre climat est pourtant célèbre : un mélange de pluie, de soleil, de vent et de neige.

Quoi de plus beau qu'un arc-en-ciel, symbole de tolérance et de respect pour les hommes et femmes de notre société ?