Justine Katz : "Je me rappellerai toute ma vie de ce 22 mars"

A la veille des commémorations du 22 mars, la RTBF vous proposait ce mercredi un Facebook Live en présence de Justine Katz afin d’y voir un peu plus clair sur la situation à l’heure actuelle.

Cette entrevue, à retrouver ci-dessus, est l’occasion de revenir sur cette journée du 22 mars 2016 du point de vue de la journaliste qui a passé de longues heures à analyser, décrypter et démêler le vrai du faux en direct.

Le 22 mars de Justine Katz

"A ce moment-là, comme tout le monde, on est inquiet. Comme tout le monde, on est sous le choc. Mais on doit se mettre " en mode boulot " car, derrière, il y a une édition spéciale à assurer, nous racontait-elle. Notre boulot c’est d’informer les gens et de ne pas créer la panique alors on se force à reprendre notre " mode automatique " : expliquer, décortiquer, analyser."

Un professionnalisme à toute épreuve récompensé par la médaille du Mérite wallon.

Et bien que le temps passe, celle qu’on appelle "Madame attentats" reste marquée par ce tragique événement :

"Même un an après, on se rend compte que l’émotion est encore bien présente, confiait-elle l’année dernière. On recueille de nombreux témoignages, de nombreux vécus des gens. Et même si nous n’étions pas sur le terrain, à force d’entendre ces récits, on porte un peu de cette souffrance."

Deux ans après les faits, Justine Katz continue de nous informer de l'état de la situation, enquête en cours, procès, indemnisation des victimes... Rien ne lui échappe.