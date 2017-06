Edition spéciale: le cdH quitte toutes coalitions avec le PS

Le CDH ne veut plus gouverner avec le PS Une fièvre politique vient de se déclencher, elle est lancée ce lundi, en fin de matinée, par le CDH et son Président Benoit Lutgen. Celui-ci appelle à former de nouvelles majorités en Wallonie, à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il ne dit pas qu'il quitte le Gouvernement, mais plutôt qu'il ne veut plus gouverner avec le Part Socialiste