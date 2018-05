Décès de Maurane : les messages des stars se multiplient

Fans et proches de la chanteuse belge sont sous le choc depuis l’annonce de son décès, le lundi 7 mai, alors qu’elle était de retour sur scène après deux ans d’absence.

Parmi eux, les artistes qui ont croisé sa route tout au long de sa carrière ont tenu à lui adresser des messages touchants sur les réseaux sociaux.

Lara Fabian, avec qui la star avait donné de la voix sur le titre incontournable Tu es mon autre en 2003, lui a rendu un hommage vibrant sur sa page Facebook depuis le Canada.

"Je n’arrive pas à croire que je ne t’entendrai plus rire, et chanter" écrit-elle le cœur lourd. "Une partie de ma vie vient de partir avec toi et Je ne serai plus jamais la même... ".

Tristesse partagée par Michèle Laroque, Christophe Willem mais aussi Hélène Ségara, l’animateur Nagui ou encore Jenifer Bartoli. Tous témoignent de son talent, sa générosité et sa gaieté.

Le monde politique a également réagi à sa disparition, notamment le Premier ministre Charles Michel avec ces quelques mots publiés sur Twitter : "Une artiste engagée nous a quittés cette nuit. Maurane, une chanteuse hors du commun, une voix inspirante, une personnalité attachante."

D’une seule et même voix, tous pleurent la disparition d’une grande artiste ! La RTBF se joint à eux en modifiant ses programmes tout au long de la semaine.