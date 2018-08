Comment résister à la tentation de consulter vos mails en vacances ?

Bouclez un maximum de dossiers en cours avant de partir et briefez vos collègues sur la marche à suivre en votre absence.

2. Établissez des limites

Déterminez à l’avance si vos collègues peuvent vous contacter ou non et dans quelle mesure : à quelle heure et comment (mail, appel téléphonique…). Si besoin, choisissez une personne de contact apte à vous remplacer.

3. Rédigez un message d’absence

Indiquez-y vos dates d’indisponibilité et la personne à contacter en cas d’urgence.

4. Désactivez les notifications

Ça y est, vous êtes enfin en vacances ! A présent, pensez à désactiver les notifications de vos mails. Pas de notif, pas de tentation et moins de stress ! Pensez aussi à mettre votre téléphone en mode silencieux, simple mais efficace.

5. Téléchargez des applis pour vous aider

Saviez-vous qu’il existe des applications mobiles "digital détox" qui vous aident à décrocher de votre smartphone en vacances ? Elles peuvent par exemple bloquer votre téléphone pour une période donnée. Time Off, Forest, Phone Detox, ShutApp… il en existe des dizaines.

6. Fixez-vous des heures

S’il vous est impossible de décrocher à 100%, définissez des heures où vous êtes joignable pour ne pas être dérangé à tout bout de champ et ne consultez vos e-mails qu’à des heures déterminées. Par exemple, 30 minutes ou 1 heure en matinée.

7. Filtrez vos appels

Sachez qu’il vous est possible de n’être joignable que pour une liste de personnes déterminée à l’avance.

8. La solution radicale…

Changez de job ! Si votre boulot occupe une place trop importante dans votre vie, sautez le pas et changez d'horizon ! Encore faut-il oser... C’est ce qu’a fait Frédéric, anciennement commercial, dont le travail le poursuivait constamment :

"C’est presque un empoisonnement de la vie, parce qu’on ne pense plus à sa famille, on ne pense qu’à travailler, même en dehors de ses heures de travail. C’est pour ça que j’ai décidé de changer de métier, ce qui me permet de rester plus en famille."