Célébrations de Pâques

Saints Pierre et Paul de Gravesano - © Tous droits réservés

Le dimanche de Pâques, la messe sera transmise en Eurovision depuis Gravesano en Suisse italienne. La célébration, présidée par don Italo Molinaro, est accompagnée de chants du compositeur italien Luigi Picchi, un pionnier du renouveau choral liturgique. Le chœur ‘Regina Pacis’ de Caslano, un village voisin, sera dirigé par Antonio Bonvicini, et interprètera un répertoire populaire.

" La fête de Pâques constitue dans la tradition chrétienne l’ouverture vers un monde nouveau. Les femmes et les hommes s'y reconnaissent membres d'une fraternité universelle rendue possible par le Christ ressuscité. En lui se trouve la racine d’un changement qui sera mis en avant par la célébration de ce dimanche 1er avril à Gravesano, dans le Tessin (Suisse italienne) et diffusée par RTS Un. "

L’église des Saints-Pierre-et-Paul, d’où est transmise la liturgie pascale, est un édifice composite, alliant des éléments de styles roman, gothique et baroque, niché dans un écrin de verdure. Elle se situe près de Lugano et de son célèbre lac partagé entre la Suisse et l’Italie.