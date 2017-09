Avec émotion, Jonathan Bradfer dit au revoir à la RTBF

"Ce n'est qu'un au revoir..."

Après 6 ans d'antenne, le journal du 15 minutes s'achève pour laisser place au projet novateur VEWS, à découvrir dès le 2 octobre sur La Deux. L'occasion de remercier dignement ceux qui l'ont incarné pendant autant d'années. Après le départ émouvant d'Ophélie Fontana, c'était au tour de Jonathan Bradfer de dire au revoir, pour un peu plus longtemps, à la RTBF.

Voyage autour du monde pour Jonathan

Le journaliste de 38 ans part explorer le monde ! Pendant un an, il sera donc absent de nos antennes. Alors, afin de le remercier et de lui rendre hommage, ses collègues lui ont réservé une petite surprise. Un vidéo dans laquelle ils expriment tout le bien qu'ils pensent du journaliste connu pour sa bonne humeur et sa grande gentillesse à travers la RTBF. Dans cette vidéo, on peut voir apparaitre ses collègues Ophélie Fontana, Delphine Simon, Justine Katz, Nicolas Gillard et tant d'autres...