Audiences TV : la RTBF leader de l'été

Fini l’été des rediffusions !

En effet entre le 1er juillet et la mi-août, en moyenne 1.446.682 téléspectateurs différents sont venus chaque jour durant minimum 15 minutes consulter les chaines de la RTBF ! Un succès que François Tronc explique : " On a pris le parti de rester avec les téléspectateurs cet été ! On leur a proposé des programmes inédits comme les magazines conso présentés par Anne-Laure Macq, Fort Boyard tous les vendredis, du cinéma les lundis et énormément de sport ! " Fini l’été des rediffusions : un choix qui a permis au groupe RTBF d’obtenir une part d’audience de 25%*

*CIM Audimétrie – 4 ans et plus – Total journée – Du 01/07 au 20/08/2017, Univers Sud, Live + 0

Entre renouvellement et renouveau !

Fort de ce succès, la RTBF souhaite continuer sur sa lancée. " La Une a gagné 20% d’audience en 5 ans. Ce qui est un phénomène rare, d’autant plus pour un télévision publique ", se réjouit François Tronc. On va continuer dans ce sens ! On va renouveler notre offre tout en tentant de nouvelles choses et en lançant de nouvelles émissions. "