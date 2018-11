Yolande Moreau partage une anecdote avec Gérard Depardieu

"Je me rappelle avoir fait un caca nerveux du temps de 'Mammuth' parce qu'il n'y avait que les hommes qui pouvaient rêver et les femmes étaient celles qui râlaient" se souvient-elle dans 7 à la Une, avec le franc-parler qu’on lui connaît.

"J’avais d’abord dit non, et puis Depardieu me téléphone. Moi je suis assez timide, le grand Depardieu qui m’appelle... raconte-t-elle en levant les yeux au ciel. Et il me dit 'je suis content, tu fais le film avec moi'." Ce à quoi l’actrice n’osera tout simplement pas répondre non.

"Je savais que j’avais dit non. Quand j’ai raccroché j’ai dit à mon mari 'p… ils envoient le gros charbon'. Je n’étais pas dupe de l’histoire, mais j’ai quand même dit oui", mime-t-elle d'une petite voix.

"Maintenant je peux le raconter car j’aime tellement le film." Et elle n'est visiblement pas la seule, le film a réalisé plus de 800 000 entrées à sa sortie.